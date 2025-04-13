Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 5042 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 24077 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 18864 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 23855 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 32811 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 67234 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 62626 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 34255 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 59768 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 107247 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярные новости

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 47535 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 49494 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 56109 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 26674 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 10651 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 24102 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 56621 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 67255 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 62638 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 168924 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 27013 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 21901 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 23486 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 25330 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 27918 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании

Киев • УНН

 • 4386 просмотра

В Нью-Йорке начинается повторный судебный процесс над Харви Вайнштейном. Его обвиняют в принуждении к оральному сексу в 2006 году, он не признает вину.

Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании

На этой неделе в Нью-Йорке стартует повторный судебный процесс над опальным голливудским продюсером Харви Вайнштейном — одной из самых громких фигур эпохи #MeToo.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, Харви Вайнштейн был признан виновным в сексуальном преступлении первой степени и изнасиловании третьей степени, но оправдан по трем другим пунктам обвинения, включая самое серьезное обвинение - сексуальное насилие.

Вайнштейн уже был осужден за сексуальное насилие в Лос-Анджелесе и продолжает настаивать на своей невиновности. На этот раз на рассмотрение присяжных вынесены заявления трех женщин, включая одну новую обвинительницу, которая утверждает, что в 2006 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в отеле на Манхэттене.

Новый процесс напоминает "ремейк" первого дела, но с другим процессуальным подходом. Сторона обвинения планирует использовать экспертные показания о психологических последствиях изнасилования, тогда как защита пытается отмежеваться от предыдущего рассмотрения, которое было отменено. Также суд запретил называть обвинительниц "жертвами" — их теперь именуют "свидетелями, которые жалуются".

Сам Вайнштейн находится в следственном изоляторе на Рикерс-Айленде и жалуется на серьезные проблемы со здоровьем. В январе он даже просил перенести слушание на более ранний срок, опасаясь, что не доживет до весны. Вайнштейн всегда утверждал, что любые сексуальные контакты с его обвинительницами происходили по обоюдному согласию, и это, опять же, вероятно, станет основой его новой защиты.

У звезды "Эйфории" Эрика Дейна диагностировали БАС11.04.25, 16:56 • 8237 просмотров

Возможно, вам не нравится Харви Вайнштейн. Для вас он может быть мерзавцем. Он может пытаться обманывать женщин, флиртовать и мошенничать, просто быть хамом, но это не преступление

- Герман Вальц, адвокат по уголовным делам и внештатный профессор в Колледже уголовного правосудия Джона Джея.

Повторное судебное разбирательство состоялось после того, как в 2021 году был отменен обвинительный приговор другому известному мужчине эпохи #MeToo, обвиняемому в серийном сексуальном насилии, комику Биллу Косби.

Оно также проводится на фоне предстоящего громкого уголовного дела о торговле людьми и проституции против Шона "Паффи" Комбса, начало которого запланировано на май.

На прошлой неделе Вайнштейн снова оказался в центре внимания общественности, высказав свое мнение относительно другого гражданского иска между актрисой Блейк Лайвли и режиссером Джастином Бальдони. Он заявил, что Бальдони был сфабрикован газетой New York Times, как, по его словам, и в случае с публикациями об обвинениях в сексуальном насилии против них.

Сексуальные домогательства во французской индустрии развлечений: новые данные расследования10.04.25, 12:12 • 10230 просмотров

Они сделали то же самое: выбрали то, что соответствовало их истории, и проигнорировали критический контекст и факты, которые могли бы поставить под сомнение ее рассказ

- сказал Вайнштейн изданию TMZ.

Однако в ответ Times указала на письмо с извинениями, которое Вайнштейн написал после публикации своей истории и в котором он говорил о своем "сожалении" и "раскаянии" по поводу своего поведения по отношению к женщинам.

Напомним

УНН передавал, что 72-летний заключенный кинопродюсер Харви Вайнштейн был доставлен в больницу Нью-Йорка для экстренной операции на сердце. Он жаловался на боли в груди и нуждался в удалении жидкости из сердца и легких.

Тысячи французов вышли на улицы 30 городов в поддержку 72-летней Жизель Пелико, которую мужчина годами накачивал наркотиками для изнасилований.

"Мне всегда говорили, что у меня русская натура": Жерар Депардье отрицает обвинения в сексуальном насилии25.03.25, 15:52 • 15802 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
Манхэттен
Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09