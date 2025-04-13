Харви Вайнштейн снова предстанет перед судом в Нью-Йорке по обвинению в изнасиловании

На этой неделе в Нью-Йорке стартует повторный судебный процесс над опальным голливудским продюсером Харви Вайнштейном — одной из самых громких фигур эпохи #MeToo.

Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, Харви Вайнштейн был признан виновным в сексуальном преступлении первой степени и изнасиловании третьей степени, но оправдан по трем другим пунктам обвинения, включая самое серьезное обвинение - сексуальное насилие.

Вайнштейн уже был осужден за сексуальное насилие в Лос-Анджелесе и продолжает настаивать на своей невиновности. На этот раз на рассмотрение присяжных вынесены заявления трех женщин, включая одну новую обвинительницу, которая утверждает, что в 2006 году Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в отеле на Манхэттене.

Новый процесс напоминает "ремейк" первого дела, но с другим процессуальным подходом. Сторона обвинения планирует использовать экспертные показания о психологических последствиях изнасилования, тогда как защита пытается отмежеваться от предыдущего рассмотрения, которое было отменено. Также суд запретил называть обвинительниц "жертвами" — их теперь именуют "свидетелями, которые жалуются".

Сам Вайнштейн находится в следственном изоляторе на Рикерс-Айленде и жалуется на серьезные проблемы со здоровьем. В январе он даже просил перенести слушание на более ранний срок, опасаясь, что не доживет до весны. Вайнштейн всегда утверждал, что любые сексуальные контакты с его обвинительницами происходили по обоюдному согласию, и это, опять же, вероятно, станет основой его новой защиты.

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Возможно, вам не нравится Харви Вайнштейн. Для вас он может быть мерзавцем. Он может пытаться обманывать женщин, флиртовать и мошенничать, просто быть хамом, но это не преступление - Герман Вальц, адвокат по уголовным делам и внештатный профессор в Колледже уголовного правосудия Джона Джея.

Повторное судебное разбирательство состоялось после того, как в 2021 году был отменен обвинительный приговор другому известному мужчине эпохи #MeToo, обвиняемому в серийном сексуальном насилии, комику Биллу Косби.

Оно также проводится на фоне предстоящего громкого уголовного дела о торговле людьми и проституции против Шона "Паффи" Комбса, начало которого запланировано на май.

На прошлой неделе Вайнштейн снова оказался в центре внимания общественности, высказав свое мнение относительно другого гражданского иска между актрисой Блейк Лайвли и режиссером Джастином Бальдони. Он заявил, что Бальдони был сфабрикован газетой New York Times, как, по его словам, и в случае с публикациями об обвинениях в сексуальном насилии против них.

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Они сделали то же самое: выбрали то, что соответствовало их истории, и проигнорировали критический контекст и факты, которые могли бы поставить под сомнение ее рассказ - сказал Вайнштейн изданию TMZ.

Однако в ответ Times указала на письмо с извинениями, которое Вайнштейн написал после публикации своей истории и в котором он говорил о своем "сожалении" и "раскаянии" по поводу своего поведения по отношению к женщинам.

Напомним

УНН передавал, что 72-летний заключенный кинопродюсер Харви Вайнштейн был доставлен в больницу Нью-Йорка для экстренной операции на сердце. Он жаловался на боли в груди и нуждался в удалении жидкости из сердца и легких.

Тысячи французов вышли на улицы 30 городов в поддержку 72-летней Жизель Пелико, которую мужчина годами накачивал наркотиками для изнасилований.

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