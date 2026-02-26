Винницкая область подверглась атаке РФ, есть пострадавшая

$43.240.02
50.960.00
ukenru
25 февраля, 19:42 • 14078 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 26203 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 23700 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 22135 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 19591 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 16522 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 32770 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19037 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18228 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 38763 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.7м/с
77%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским25 февраля, 23:26 • 11083 просмотра
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph26 февраля, 00:27 • 12357 просмотра
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности26 февраля, 01:25 • 10506 просмотра
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты02:22 • 7270 просмотра
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios03:05 • 5574 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 32766 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 38759 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 58934 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 68260 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 86636 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Иран
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 25567 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 29394 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 33117 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 35208 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 43186 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Винницкая область подверглась атаке РФ, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Около 20 жилых домов в Винницкой области пострадали от вражеского обстрела, что привело к выбитым окнам, дверям и поврежденным крышам. Одна женщина получила ранения и получает необходимую помощь.

Винницкая область подверглась атаке РФ, есть пострадавшая
t.me/NataliaZabolotna_VinODA

В Винницкой области в результате атаки РФ известно об одной пострадавшей, повреждено около 20 жилых домов, сообщила в четверг глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram, пишет УНН.

Около 20 жилых домов в Винницкой области пострадало в результате вражеского обстрела. К сожалению, есть пострадавшая женщина. Ей уже оказывается необходимая помощь

- сообщила Заболотная.

В поврежденных домах, по ее словам, выбиты окна и двери, повреждены крыши. В некоторых помещениях лопнули стены.

В Кировоградской области российский дрон повредил дома и травмировал человека26.02.26, 09:17 • 520 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Винницкая область