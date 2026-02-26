Винницкая область подверглась атаке РФ, есть пострадавшая
Киев • УНН
Около 20 жилых домов в Винницкой области пострадали от вражеского обстрела, что привело к выбитым окнам, дверям и поврежденным крышам. Одна женщина получила ранения и получает необходимую помощь.
В Винницкой области в результате атаки РФ известно об одной пострадавшей, повреждено около 20 жилых домов, сообщила в четверг глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram, пишет УНН.
Около 20 жилых домов в Винницкой области пострадало в результате вражеского обстрела. К сожалению, есть пострадавшая женщина. Ей уже оказывается необходимая помощь
В поврежденных домах, по ее словам, выбиты окна и двери, повреждены крыши. В некоторых помещениях лопнули стены.
