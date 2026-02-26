В Кировоградской области российский дрон повредил дома и травмировал человека

$43.260.03
25 февраля, 19:42 • 13879 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 25776 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 23388 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 21841 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 19362 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 16403 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 32387 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18998 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18191 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 38448 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским25 февраля, 23:26
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph26 февраля, 00:27
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности26 февраля, 01:25
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты02:22
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios03:05
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти24 февраля, 19:45
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом24 февраля, 16:37
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину24 февраля, 14:59
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом24 февраля, 12:26
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе23 февраля, 21:02
В Кировоградской области российский дрон повредил дома и травмировал человека

Киев • УНН

 266 просмотра

В Новоархангельской общине Кировоградской области в результате вражеской дроновой атаки травмирован человек и повреждены крыши пяти частных домов. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В Кировоградской области российский дрон повредил дома и травмировал человека

В Кировоградской области в результате дроновой атаки РФ известно об одном пострадавшем, есть повреждения домов, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

В результате вражеской дроновой атаки в Новоархангельской общине травмирован человек

- написал Райкович.

По его словам, вся необходимая медицинская помощь оперативно оказана в медицинском учреждении.

Также повреждены крыши пяти частных жилых домов, добавил Райкович.

На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных26.02.26, 08:58

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Кировоградская область