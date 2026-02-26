В Кировоградской области российский дрон повредил дома и травмировал человека
Киев • УНН
В Новоархангельской общине Кировоградской области в результате вражеской дроновой атаки травмирован человек и повреждены крыши пяти частных домов. Пострадавшему оказана медицинская помощь.
В Кировоградской области в результате дроновой атаки РФ известно об одном пострадавшем, есть повреждения домов, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
В результате вражеской дроновой атаки в Новоархангельской общине травмирован человек
По его словам, вся необходимая медицинская помощь оперативно оказана в медицинском учреждении.
Также повреждены крыши пяти частных жилых домов, добавил Райкович.
На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных26.02.26, 08:58 • 1706 просмотров