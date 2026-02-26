На Кіровоградщині російський дрон пошкодив будинки та травмував людину
Київ • УНН
У Новоархангельській громаді Кіровоградської області внаслідок ворожої дронової атаки травмовано людину та пошкоджено дахи п'яти приватних будинків. Постраждалому надано медичну допомогу.
У Кіровоградській області внаслідок дронової атаки рф відомо про одного постраждалого, є пошкодження будинків, повідомив у четвер голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
Внаслідок ворожої дронової атаки в Новоархангельській громаді травмовано людину
З його слів, усю необхідну медичну допомогу оперативно надано в медичному закладі.
Також пошкоджено дахи п’яти приватних житлових будинків, додав Райкович.
