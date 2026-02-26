На Кіровоградщині російський дрон пошкодив будинки та травмував людину

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 лютого, 19:42 • 13726 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 25338 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 23044 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 21499 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 19091 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 16276 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 31942 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18978 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18170 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 38099 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 31942 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 38099 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 58321 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 67656 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 86013 перегляди
На Кіровоградщині російський дрон пошкодив будинки та травмував людину

Київ • УНН

 • 148 перегляди

У Новоархангельській громаді Кіровоградської області внаслідок ворожої дронової атаки травмовано людину та пошкоджено дахи п'яти приватних будинків. Постраждалому надано медичну допомогу.

На Кіровоградщині російський дрон пошкодив будинки та травмував людину

У Кіровоградській області внаслідок дронової атаки рф відомо про одного постраждалого, є пошкодження будинків, повідомив у четвер голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.

Внаслідок ворожої дронової атаки в Новоархангельській громаді травмовано людину

- написав Райкович.

З його слів, усю необхідну медичну допомогу оперативно надано в медичному закладі.

Також пошкоджено дахи п’яти приватних житлових будинків, додав Райкович.

На Полтавщині ворог вдарив по промислових підприємствах, до 20 тис. знеструмлених26.02.26, 08:58 • 1314 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Кіровоградська область