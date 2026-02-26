Вінниччина зазнала атаки рф, є постраждала

t.me/NataliaZabolotna_VinODA

У Вінницькій області внаслідок атаки рф відомо про одну постраждалу, пошкоджено близько 20 житлових будинків, повідомила у четвер голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у Telegram, пише УНН.

Близько 20 житлових будинків на Вінниччині постраждало внаслідок ворожого обстрілу. На жаль, є постраждала жінка. Їй вже надається необхідна допомога - повідомила Заболотна.

У пошкоджених будинках, з її слів, вибиті вікна та двері, пошкоджені дахи. У деяких приміщеннях лопнули стіни.

