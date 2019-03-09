Виновных в уличном насилии в Киеве и Черкассах привлекут к ответственности - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Виновные в спровоцированном митингующими с "Национального корпуса" уличном насилии во время столкновений с правоохранителями в ходе массовых мероприятий в Киеве и Черкассах будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, передает УНН.
"Заявленный мирный общественный протест политической силы "Национальный корпус" против совершенного преступления должностными лицами оборонной сферы не должен переходить черту закона и превращаться в другие преступления", - говорится в заявлении.
"Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели "хардкора", а не справедливости и законности. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, слова которого приведены в сообщении.
Как напомнили в МВД, в Киеве правонарушители пытались силой прорвать кордон полицейских, применили газ раздражающего действия и пиротехнику. Правоохранители были вынуждены применить в ответ физическую силу и спецсредства. Во время столкновений пострадали двое правоохранителей. (Ранее полиция Киева сообщала о трех пострадавших силовиков - двух полицейских и одного нацгвардийця - ред.).
Напомним, в Черкассах во время охраны общественного порядка в центре города, где состоялись массовые мероприятия с участием большого количества граждан, во время отъезда президента Украины представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения. Правоохранители сообщают, что в результате столкновений пострадали не менее 15 правоохранителей.