У Черкасах "Нацкорпус" знов штовхався із поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Члени партії "Національний корпус", які прибули до Черкас на зустріч із Президентом Петром Порошенком, вступили в сутички із правоохоронцями на центральній площі міста. Про це повідомила прес-служба партії, яка вела онлайнтрансляцію акції в мережі Facebook, передає УНН.
Прибулі на виступ голови держави члени партії "Нацкорпус" хотіли прорватися до сцени, де виступав Порошенко.
Правоохоронці завадили зриву виступу Президента, хоч і не були готові до провокацій – вони були без захисту і шоломів.
В ході сутичок поліції та "Нацкорпусу" Петро Порошенко залишив сцену.
Нагадаємо, біля будівлі Адміністрації Президента у Києві відбулись сутички між прибічниками партії "Національний корпус" і поліцією, яка посиленим кордоном охороняла будівлю.