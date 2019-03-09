У Черкасах "Нацкорпус" знов штовхався із поліцією

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Члени партії "Національний корпус", які прибули до Черкас на зустріч із Президентом Петром Порошенком, вступили в сутички із правоохоронцями на центральній площі міста. Про це повідомила прес-служба партії, яка вела онлайнтрансляцію акції в мережі Facebook, передає УНН.

Прибулі на виступ голови держави члени партії "Нацкорпус" хотіли прорватися до сцени, де виступав Порошенко.

Правоохоронці завадили зриву виступу Президента, хоч і не були готові до провокацій – вони були без захисту і шоломів.

В ході сутичок поліції та "Нацкорпусу" Петро Порошенко залишив сцену.

Нагадаємо, біля будівлі Адміністрації Президента у Києві відбулись сутички між прибічниками партії "Національний корпус" і поліцією, яка посиленим кордоном охороняла будівлю.

Українські Національні Новини

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