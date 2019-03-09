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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 6160 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 113568 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 117720 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 120320 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 120398 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 151074 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116826 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141190 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145125 просмотра

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В Черкассах "Нацкорпус" вновь толкался с полицией

В Черкассах "Нацкорпус" вновь толкался с полицией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Члены партии "Национальный корпус", которые прибыли в Черкассы на встречу с Президентом Петром Порошенко, вступили в столкновения с правоохранителями на центральной площади города. Об этом сообщила пресс-служба партии, которая вела онлайнтрансляцию акции в сети Facebook, передает УНН.

Прибывшие на выступление главы государства члены партии "Нацкорпус" хотели прорваться к сцене, где выступал Порошенко.

Правоохранители помешали срыву выступления Президента, хотя и не были готовы к провокациям - они были без защиты и шлемов.

В ходе столкновений полиции и "Нацкорпуса" Петр Порошенко оставил сцену.

Напомним, возле здания Администрации Президента в Киеве произошли столкновения между сторонниками партии "Национальный корпус" и полицией, которая усиленным рубежом охраняла здание.

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