В Черкассах "Нацкорпус" вновь толкался с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Члены партии "Национальный корпус", которые прибыли в Черкассы на встречу с Президентом Петром Порошенко, вступили в столкновения с правоохранителями на центральной площади города. Об этом сообщила пресс-служба партии, которая вела онлайнтрансляцию акции в сети Facebook, передает УНН.
Прибывшие на выступление главы государства члены партии "Нацкорпус" хотели прорваться к сцене, где выступал Порошенко.
Правоохранители помешали срыву выступления Президента, хотя и не были готовы к провокациям - они были без защиты и шлемов.
В ходе столкновений полиции и "Нацкорпуса" Петр Порошенко оставил сцену.
Напомним, возле здания Администрации Президента в Киеве произошли столкновения между сторонниками партии "Национальный корпус" и полицией, которая усиленным рубежом охраняла здание.