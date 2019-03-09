"Нацкорпус" і поліція поштовхалися з газом і димом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Біля будівлі Адміністрації Президента у Києві відбулись сутички між прибічниками партії "Національний корпус" і поліцією, яка посиленим кордоном охороняла будівлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу партії.
За даними "Нацкорпусу", кількатисячна колона прибічників партії рушила з Майдану Незалежності до Адміністрації Президента. Там вони планували вимагати від Петра Порошенка покарати усіх винних у розкраданні оборонного бюджету.
Під Адміністрацією учасники акції зіткнулися з поліцією, яка оточила будівлю.
Прихильники "Нацкорпусу" намагались прорвати кордон, та правоохоронці застосували проти них сльозогінний газ. Учасники акції у відповідь почали кидати димові шашки.
За даними правоохоронців, учасники акції біля також АП намагалися клеїти наліпки на шоломи поліцейських. Втім напруження швидко вщухло, у справу втрутилась Поліція діалогу.
Після нетривалих перемовин учасники акції почали залишати територію біля АП. Голова партії Андрій Білецький закликав усіх бажаючих їхати до Черкас, де о 18:00 має виступати Президент.
У прес-службі організації кореспонденту УНН повідомили, що до Черкас поїде до 2 тис. членів "Нацпорпусу", які хочуть "особисто поспілкуватися із Порошенком" з приводу розкрадань в оборонній сфері.
Як повідомляв УНН, на переконання експерта з права, діяльність Накцорпусу давно вийшла за межі закону.
Нагадаємо, "Нацкорпус" звинувачують в погромах за гроші.