Юрист про погроми "Нацкорпусу": навіщо утримувати поліцію, якщо можна приїхати, "наваляти" і встановити справедливість
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Діяльність "Національного корпусу" давно вийшла за рамки правового поля. Про це повідомив юрист Ростислав Кравець, коментуючи погроми учасниками цього руху лотерейних точок "М.С.Л.", передає УНН.
"Навіщо ми платимо податки? В черговий раз з'являється таке питання після подібних подій. Навіщо йти в суд, поліцію, контролюючі органи і їх утримувати, коли ось так просто приїхати, всім наваляти і справедливість настала", - написав Кравець у себе на сторінці у Facebook.
У коментарі УНН він пояснив, що дії "Національного корпусу" підпадають під цілу низку статей Кримінального кодексу України, в тому числі це стосується залучення неповнолітніх.
"Що стосується взагалі залучення дітей до таких акцій протесту, то, звичайно, це суперечить чинному законодавству. І створюється враження, що організатори таких акцій намагаються залучити дітей для того, щоб ці акції набрали більшої популістської привабливості", - наголосив юрист.
Він додав, що подібні акції є неприйнятними в правовій державі.
Нагадаємо, з початку листопада учасники "Національного корпусу", які, за оцінками поліції, навіть не досягли повноліття, громлять по всій Україні лотерейні точки "М.С.Л.". У самій компанії припускають, що це підступи їх опонентів - компанії "УНЛ" (Національна лотерея), яка прагне до монопольного становища на ринку.
Раніше повідомляв УНН, що сьогодні на ринку є три діючих оператора лотерей: "М.С.Л." (Молодьспортлото), "Патріот" і "УНЛ" (Національна лотерея). Відповідну ліцензію має також Ощадбанк, проте він ніколи нею не користувався і не проводив лотереї.
Всі оператори на законних підставах працюють з простроченими ліцензіями, оскільки з 2012 року Мінфін не розробляв нові ліцензійні умови.
У травні поточного року Мінфін, нарешті, опублікував на своєму сайті проект ліцензійних умов. Вони виписані таким чином, що, в разі їх погодження, ліцензії зможе отримати лише один з діючих операторів - "УНЛ" (Національна лотерея), а також державні банки. У Мінфіні порахували, що при продажу ліцензій матимуть 1 млрд грн і навіть встигли ці цифри внести в проект бюджету на 2018 рік.
Однак, з'ясувалося, що Нацбанк виступає за заборону займатися лотереями держбанкам. Якщо ця заборона набуде чинності, один тільки "УНЛ" (Національна лотерея) не зможе сплатити до бюджету 1 млрд грн за ліцензію. За оцінкою експертів, ця компанія ледь платить в бюджет 10 млн грн податків. Так що, схоже, в проект бюджету свідомо закладений дефіцит. Про цю ситуацію поінформовані в Бюджетному комітеті ВР і просять уряд переглянути показник в 1 млрд грн.
Проти документа Мінфіну виступили також в АМКУ і Держказначействі, заявивши, що такі ліцумови знищать лотерейний ринок.