Юрист про погроми "Нацкорпусу": навіщо утримувати поліцію, якщо можна приїхати, "наваляти" і встановити справедливість

"Навіщо ми платимо податки? В черговий раз з'являється таке питання після подібних подій. Навіщо йти в суд, поліцію, контролюючі органи і їх утримувати, коли ось так просто приїхати, всім наваляти і справедливість настала", - написав Кравець у себе на сторінці у Facebook.

У коментарі УНН він пояснив, що дії "Національного корпусу" підпадають під цілу низку статей Кримінального кодексу України, в тому числі це стосується залучення неповнолітніх.

"Що стосується взагалі залучення дітей до таких акцій протесту, то, звичайно, це суперечить чинному законодавству. І створюється враження, що організатори таких акцій намагаються залучити дітей для того, щоб ці акції набрали більшої популістської привабливості", - наголосив юрист.

Він додав, що подібні акції є неприйнятними в правовій державі.

Нагадаємо, з початку листопада учасники "Національного корпусу", які, за оцінками поліції, навіть не досягли повноліття, громлять по всій Україні лотерейні точки "М.С.Л.". У самій компанії припускають, що це підступи їх опонентів - компанії "УНЛ" (Національна лотерея), яка прагне до монопольного становища на ринку.

Раніше повідомляв УНН, що сьогодні на ринку є три діючих оператора лотерей: "М.С.Л." (Молодьспортлото), "Патріот" і "УНЛ" (Національна лотерея). Відповідну ліцензію має також Ощадбанк, проте він ніколи нею не користувався і не проводив лотереї.

Всі оператори на законних підставах працюють з простроченими ліцензіями, оскільки з 2012 року Мінфін не розробляв нові ліцензійні умови.

У травні поточного року Мінфін, нарешті, опублікував на своєму сайті проект ліцензійних умов. Вони виписані таким чином, що, в разі їх погодження, ліцензії зможе отримати лише один з діючих операторів - "УНЛ" (Національна лотерея), а також державні банки. У Мінфіні порахували, що при продажу ліцензій матимуть 1 млрд грн і навіть встигли ці цифри внести в проект бюджету на 2018 рік.

Однак, з'ясувалося, що Нацбанк виступає за заборону займатися лотереями держбанкам. Якщо ця заборона набуде чинності, один тільки "УНЛ" (Національна лотерея) не зможе сплатити до бюджету 1 млрд грн за ліцензію. За оцінкою експертів, ця компанія ледь платить в бюджет 10 млн грн податків. Так що, схоже, в проект бюджету свідомо закладений дефіцит. Про цю ситуацію поінформовані в Бюджетному комітеті ВР і просять уряд переглянути показник в 1 млрд грн.

Проти документа Мінфіну виступили також в АМКУ і Держказначействі, заявивши, що такі ліцумови знищать лотерейний ринок.