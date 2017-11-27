Юрист о погромах “Нацкорпуса”: зачем содержать полицию, если можно приехать, "навалять" и справедливость наступила

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Деятельность “Национального корпуса” давно вышла за рамки правового поля. Об этом сообщил юрист Ростислав Кравец, комментируя погромы участниками этого движения лотерейных точек “М.С.Л.", передает УНН.

“Зачем мы платим налоги? В очередной раз появляется такой вопрос после подобных событий. Зачем идти в суд, полицию, контролирующие органы и их содержать, когда вот так просто приехать, всем навалять и справедливость наступила”, — написал Кравец у себя на странице в Facebook.

В комментарии УНН он пояснил, что действия “Национального корпуса” подпадают под целый ряд статей Уголовного кодекса Украины, в том числе это касается привлечения несовершеннолетних.

“Что касается вообще привлечение детей к таким акциям протеста, то, конечно, это противоречит действующему законодательству. И создается впечатление, что организаторы таких акций пытаются привлечь детей для того, чтобы эти акции набрали большей популистской привлекательности”, — подчеркнул юрист.

Он добавил, что подобные акции являются неприемлемыми в правовом государстве.

Напомним, с начала ноября участники “Национального корпуса”, которые, по оценкам полиции, даже не достигли совершеннолетия, громят по всей Украине лотерейные точки “М.С.Л.”. В самой компании предполагают, что это происки их оппонентов — компании “УНЛ” (Национальная лотерея), которая стремится к монопольному положению на рынке.

Ранее сообщал УНН, что сегодня на рынке есть три действующих оператора лотерей: “М.С.Л.” (Молодьспортлото), “Патриот” и “УНЛ” (Национальная лотерея). Соответствующую лицензию имеет также Ощадбанк, однако он никогда ею не пользовался и не проводил лотереи.

Все операторы на законных основаниях работают с просроченными лицензиями, поскольку с 2012 года Минфин не разрабатывал новые лицензионные условия.

В мае текущего года Минфин, наконец, опубликовал на своем сайте проект лицензионных условий. Они выписаны таким образом, что, в случае их согласования, лицензии сможет получить лишь один из действующих операторов — “УНЛ” (Национальная лотерея), а также государственные банки. В Минфине посчитали, что при продаже лицензий будут иметь 1 млрд грн и даже успели эти цифры внести в проект бюджета на 2018 год.

Однако, выяснилось, что Нацбанк выступает за запрет заниматься лотереями госбанкам. Если этот запрет вступит в силу, один только “УНЛ” (Национальная лотерея) не сможет уплатить в бюджет 1 млрд грн за лицензию. По оценке экспертов, эта компания едва платит в бюджет 10 млн грн налогов. Так что, похоже, в проект бюджета сознательно заложен дефицит. Об этой ситуации проинформированы в Бюджетном комитете ВР и просят правительство пересмотреть показатель в 1 млрд грн.

Против документа Минфина выступили также в АМКУ и Госказначействе, заявив, что такие лицусловия уничтожат лотерейный рынок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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