Юрист о погромах “Нацкорпуса”: зачем содержать полицию, если можно приехать, "навалять" и справедливость наступила
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Деятельность “Национального корпуса” давно вышла за рамки правового поля. Об этом сообщил юрист Ростислав Кравец, комментируя погромы участниками этого движения лотерейных точек “М.С.Л.", передает УНН.
“Зачем мы платим налоги? В очередной раз появляется такой вопрос после подобных событий. Зачем идти в суд, полицию, контролирующие органы и их содержать, когда вот так просто приехать, всем навалять и справедливость наступила”, — написал Кравец у себя на странице в Facebook.
В комментарии УНН он пояснил, что действия “Национального корпуса” подпадают под целый ряд статей Уголовного кодекса Украины, в том числе это касается привлечения несовершеннолетних.
“Что касается вообще привлечение детей к таким акциям протеста, то, конечно, это противоречит действующему законодательству. И создается впечатление, что организаторы таких акций пытаются привлечь детей для того, чтобы эти акции набрали большей популистской привлекательности”, — подчеркнул юрист.
Он добавил, что подобные акции являются неприемлемыми в правовом государстве.
Напомним, с начала ноября участники “Национального корпуса”, которые, по оценкам полиции, даже не достигли совершеннолетия, громят по всей Украине лотерейные точки “М.С.Л.”. В самой компании предполагают, что это происки их оппонентов — компании “УНЛ” (Национальная лотерея), которая стремится к монопольному положению на рынке.
Ранее сообщал УНН, что сегодня на рынке есть три действующих оператора лотерей: “М.С.Л.” (Молодьспортлото), “Патриот” и “УНЛ” (Национальная лотерея). Соответствующую лицензию имеет также Ощадбанк, однако он никогда ею не пользовался и не проводил лотереи.
Все операторы на законных основаниях работают с просроченными лицензиями, поскольку с 2012 года Минфин не разрабатывал новые лицензионные условия.
В мае текущего года Минфин, наконец, опубликовал на своем сайте проект лицензионных условий. Они выписаны таким образом, что, в случае их согласования, лицензии сможет получить лишь один из действующих операторов — “УНЛ” (Национальная лотерея), а также государственные банки. В Минфине посчитали, что при продаже лицензий будут иметь 1 млрд грн и даже успели эти цифры внести в проект бюджета на 2018 год.
Однако, выяснилось, что Нацбанк выступает за запрет заниматься лотереями госбанкам. Если этот запрет вступит в силу, один только “УНЛ” (Национальная лотерея) не сможет уплатить в бюджет 1 млрд грн за лицензию. По оценке экспертов, эта компания едва платит в бюджет 10 млн грн налогов. Так что, похоже, в проект бюджета сознательно заложен дефицит. Об этой ситуации проинформированы в Бюджетном комитете ВР и просят правительство пересмотреть показатель в 1 млрд грн.
Против документа Минфина выступили также в АМКУ и Госказначействе, заявив, что такие лицусловия уничтожат лотерейный рынок.