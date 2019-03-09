"Нацкорпус" и полиция потолкались с газом и дымом

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. У здания Администрации Президента в Киеве произошли столкновения между сторонниками партии "Национальный корпус" и полицией, усиленным рубежом охраняла здание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.

По данным "Нацкорпуса", несколькотысячная колонна сторонников партии тронулась с Майдана к Администрации Президента. Там они планировали требовать от Петра Порошенко наказать всех виновных в хищении оборонного бюджета.

Под Администрацией участники акции столкнулись с полицией, которая окружила здание.

Сторонники "Нацкорпуса" пытались прорвать кордон, и правоохранители применили против них слезоточивый газ. Участники акции в ответ начали бросать дымовые шашки.

По данным правоохранителей, участники акции у также АП пытались клеить наклейки на шлемы полицейских. Впрочем, напряжение быстро утихло, в дело вмешалась полиция диалога.

После непродолжительных переговоров участники акции начали покидать территорию у АП. Председатель партии Андрей Белецкий призвал всех желающих ехать в Черкассы, где в 18:00 должен выступать Президент.

В пресс-службе организации корреспонденту УНН сообщили, что в Черкассы поедет до 2 тыс. членов "Нацпорпуса", которые хотят "лично пообщаться с Порошенко" по поводу хищений в оборонной сфере.

Как сообщал УНН, по убеждению эксперта по праву, деятельность "Накцорпуса" давно вышла за рамки закона.

Напомним, "Нацкорпус" обвиняют в погромах за деньги.

Украинские Национальные Новости

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