"Нацкорпус" и полиция потолкались с газом и дымом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. У здания Администрации Президента в Киеве произошли столкновения между сторонниками партии "Национальный корпус" и полицией, усиленным рубежом охраняла здание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу партии.
По данным "Нацкорпуса", несколькотысячная колонна сторонников партии тронулась с Майдана к Администрации Президента. Там они планировали требовать от Петра Порошенко наказать всех виновных в хищении оборонного бюджета.
Под Администрацией участники акции столкнулись с полицией, которая окружила здание.
Сторонники "Нацкорпуса" пытались прорвать кордон, и правоохранители применили против них слезоточивый газ. Участники акции в ответ начали бросать дымовые шашки.
По данным правоохранителей, участники акции у также АП пытались клеить наклейки на шлемы полицейских. Впрочем, напряжение быстро утихло, в дело вмешалась полиция диалога.
После непродолжительных переговоров участники акции начали покидать территорию у АП. Председатель партии Андрей Белецкий призвал всех желающих ехать в Черкассы, где в 18:00 должен выступать Президент.
В пресс-службе организации корреспонденту УНН сообщили, что в Черкассы поедет до 2 тыс. членов "Нацпорпуса", которые хотят "лично пообщаться с Порошенко" по поводу хищений в оборонной сфере.
Как сообщал УНН, по убеждению эксперта по праву, деятельность "Накцорпуса" давно вышла за рамки закона.
Напомним, "Нацкорпус" обвиняют в погромах за деньги.