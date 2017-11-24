"Нацкорпус" звинувачують в погромах за гроші

"Давайте чесно, хто вірить, що можна без грошей, за ідею, організувати "пацанів" по всій Україні з димовими шашками і сокирами трощити точки кого завгодно? Всі розуміють, що це стаття? Якщо все розуміють, то хто на таке піде просто так?

Ускладнюємо завдання: хто вірить в те, що ця проблема не давала їм жити роками, вони старалися, боролися в правовому полі, але розбилися об систему правосуддя і вирішили влаштувати вакханалію? Ну так, адже під такі слогани як "не за те майдан стояв" можна наражати на небезпеку простих українців, нападати на поліцейських, трощити майно. Виникає закономірне питання - навіщо? Хоча воно риторичне - гроші. Бізнес, який хочуть віджати", - написав він.

Активістів використовують для вирішення бізнес інтересів, монополізації лотерейного ринку, впевнений політолог.

"Кому це вигідно? Відповідь проста і прозаїчна - конкуренту. А точніше тому, хто конкурента прибрав до рук і тепер усіма своїми адміністративними і фінансовими ресурсами намагається його зробити єдиним оператором на ринку лотерей. Це компанія, яка кришує ігрові автомати, букмекерські контори, працює з компаніями, які СБУ притягає до відповідальності за фінансування тероризму. При цьому, новини в ЗМІ про них дивним чином не з'являються або швидко зникають, санкції (які накрили два з трьох лотерейних оператора), обходять їх стороною.

Активісти, які так завзято борються з гральним бізнесом, нібито не бачать всі ці вивіски Національна лотерея, Золотий кубок, Фаворит, Платинум лото, Спортлото, Базабет, Фортуналайв по всій Україні", - написав він.

Бізнес-рейдерство на лотерейному ринку керується в стінах українського парламенту - руками народного депутата Андрія Білецького, зазначив пізніше політолог в ефірі однієї з вітчизняних програм.

"Андрій Білецький, я вважаю, що саме він найбільш комерціалізований після Майдану. Тому що він створив спочатку воєнізований підрозділ, а потім на його базі той же "Нацкорпус", і займається за великим рахунком бізнес-рейдерством. Навесні вони бомбили банки з російським капіталом, щоб їх викупили за три копійки... зараз взялися за лотерейні кіоски за великим рахунком для того, щоб переділити їх в угоду своїх же колег по фракції і по парламенту, таких як Третьяков", - написав він.

Нагадаємо, з початку жовтня учасники "Національного корпусу", які, за оцінками поліції, навіть не досягли повноліття, громлять по всій Україні лотерейні точки "М.С.Л.". У самій компанії припускають, що це підступи їх опонентів - компанії "УНЛ", яка прагнути до монопольного становища на ринку.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні на ринку є три діючих оператора лотерей: Патріот, "М.С.Л." (Молодьспортлото) і УНЛ (Національна лотерея). Відповідну ліцензію має також Ощадбанк, проте він ніколи нею не користувався і не проводив лотереї.

Всі оператори на законних підставах працюють з простроченими ліцензіями, оскільки з 2012 року Мінфін не розробляв нові ліцензійні умови.

У травні поточного року Мінфін, нарешті, опублікував на своєму сайті проект нових вимог лотерейним операторам для отримання ліцензій. Вони виписані таким чином, що в разі їх погодження ліцензії зможе отримати лише один з діючих операторів - "УНЛ", а також державні банки. У Мінфіні порахували, що з продажу ліцензій матимуть 1 млрд грн і навіть встигли ці цифри внести в проект бюджету на 2018 рік.

Однак з'ясувалося, що Нацбанк виступає за заборону держбанкам займатися лотереями. Якщо ця заборона набуде чинності, один лише "УНЛ" не зможе сплатити до бюджету 1 млрд грн за ліцензію. За оцінкою експертів, ця компанія ледь платить в бюджет 10 млн грн податків. Так що, схоже, в проект бюджету свідомо закладений дефіцит. Про цю ситуацію поінформовані в бюджетному комітеті ВР і просять уряд переглянути показник в 1 млрд грн.

Проти документа Мінфіну виступили також в АМКУ і Держказначействі, заявивши, що такі вимоги знищать лотерейний ринок.