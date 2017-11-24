"Нацкорпус" звинувачують в погромах за гроші

ukru
Ексклюзив
12:45 • 14399 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 20918 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 46099 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 76346 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 103035 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 104341 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 115134 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 164178 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 110278 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 302775 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1 м/с
44 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 119320 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 128762 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 157956 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 88886 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 104500 перегляди
Публікації
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 14355 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 104534 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 164173 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 157987 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 213797 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 34360 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 125973 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 116371 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 147495 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 164103 перегляди
Актуальне
"Нацкорпус" звинувачують в погромах за гроші

"Нацкорпус" звинувачують в погромах за гроші

Київ • УНН

 • 28502 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Активісти "Національного корпусу" вирішили обійти правове поле і влаштували вакханалію на лотерейному ринку. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політолог Кирило Молчанов, передає УНН.

"Давайте чесно, хто вірить, що можна без грошей, за ідею, організувати "пацанів" по всій Україні з димовими шашками і сокирами трощити точки кого завгодно? Всі розуміють, що це стаття? Якщо все розуміють, то хто на таке піде просто так?

Ускладнюємо завдання: хто вірить в те, що ця проблема не давала їм жити роками, вони старалися, боролися в правовому полі, але розбилися об систему правосуддя і вирішили влаштувати вакханалію? Ну так, адже під такі слогани як "не за те майдан стояв" можна наражати на небезпеку простих українців, нападати на поліцейських, трощити майно. Виникає закономірне питання - навіщо? Хоча воно риторичне - гроші. Бізнес, який хочуть віджати", - написав він.

Активістів використовують для вирішення бізнес інтересів, монополізації лотерейного ринку, впевнений політолог.

"Кому це вигідно? Відповідь проста і прозаїчна - конкуренту. А точніше тому, хто конкурента прибрав до рук і тепер усіма своїми адміністративними і фінансовими ресурсами намагається його зробити єдиним оператором на ринку лотерей. Це компанія, яка кришує ігрові автомати, букмекерські контори, працює з компаніями, які СБУ притягає до відповідальності за фінансування тероризму. При цьому, новини в ЗМІ про них дивним чином не з'являються або швидко зникають, санкції (які накрили два з трьох лотерейних оператора), обходять їх стороною.

Активісти, які так завзято борються з гральним бізнесом, нібито не бачать всі ці вивіски Національна лотерея, Золотий кубок, Фаворит, Платинум лото, Спортлото, Базабет, Фортуналайв по всій Україні", - написав він.

Бізнес-рейдерство на лотерейному ринку керується в стінах українського парламенту - руками народного депутата Андрія Білецького, зазначив пізніше політолог в ефірі однієї з вітчизняних програм.

"Андрій Білецький, я вважаю, що саме він найбільш комерціалізований після Майдану. Тому що він створив спочатку воєнізований підрозділ, а потім на його базі той же "Нацкорпус", і займається за великим рахунком бізнес-рейдерством. Навесні вони бомбили банки з російським капіталом, щоб їх викупили за три копійки... зараз взялися за лотерейні кіоски за великим рахунком для того, щоб переділити їх в угоду своїх же колег по фракції і по парламенту, таких як Третьяков", - написав він.

Нагадаємо, з початку жовтня учасники "Національного корпусу", які, за оцінками поліції, навіть не досягли повноліття, громлять по всій Україні лотерейні точки "М.С.Л.". У самій компанії припускають, що це підступи їх опонентів - компанії "УНЛ", яка прагнути до монопольного становища на ринку.

Раніше УНН повідомляв, що сьогодні на ринку є три діючих оператора лотерей: Патріот, "М.С.Л." (Молодьспортлото) і УНЛ (Національна лотерея). Відповідну ліцензію має також Ощадбанк, проте він ніколи нею не користувався і не проводив лотереї.
Всі оператори на законних підставах працюють з простроченими ліцензіями, оскільки з 2012 року Мінфін не розробляв нові ліцензійні умови.

У травні поточного року Мінфін, нарешті, опублікував на своєму сайті проект нових вимог лотерейним операторам для отримання ліцензій. Вони виписані таким чином, що в разі їх погодження ліцензії зможе отримати лише один з діючих операторів - "УНЛ", а також державні банки. У Мінфіні порахували, що з продажу ліцензій матимуть 1 млрд грн і навіть встигли ці цифри внести в проект бюджету на 2018 рік.

Однак з'ясувалося, що Нацбанк виступає за заборону держбанкам займатися лотереями. Якщо ця заборона набуде чинності, один лише "УНЛ" не зможе сплатити до бюджету 1 млрд грн за ліцензію. За оцінкою експертів, ця компанія ледь платить в бюджет 10 млн грн податків. Так що, схоже, в проект бюджету свідомо закладений дефіцит. Про цю ситуацію поінформовані в бюджетному комітеті ВР і просять уряд переглянути показник в 1 млрд грн.

Проти документа Мінфіну виступили також в АМКУ і Держказначействі, заявивши, що такі вимоги знищать лотерейний ринок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,840.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,093.50
Ethereum
$2,014.81