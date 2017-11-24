"Нацкорпус" обвиняют в погромах за деньги

“Давайте честно, кто верит, что можно без денег, за идею, организовать пацанов по всей Украине с дымовыми шашками и топорами трощить точки чего угодно? Все понимают, что это статья? Если все понимают, то кто на такое пойдет просто так?

Усложняем задачу: кто верит в то, что эта проблема не давала им жить уже годами, они старались, боролись в правовом поле, но разбились об систему правосудия и решили устроить вакханалию? Ну да, ведь под такие слоганы как „не за то майдан стоял“ можно подвергать опасности простых украинцев, нападать на полицейских, трощить имущество. Возникает закономерный вопрос — зачем? Хотя он риторический — деньги. Бизнес, который хотят отжать”, — написал он.

Активистов используют для решения бизнес интересов — монополизации лотерейного рынка, уверен политолог.

“Кому это выгодно? Ответ прост и прозаичен — конкуренту. А точнее тем, кто конкурента прибрал к рукам и теперь всеми своими административными и финансовыми ресурсами пытается его сделать единым оператором на рынке лотерей. Это компания, которая крышует игровые автоматы, букмекерские конторы, работает с компаниями, которые СБУ привлекает к ответственности за финансирование терроризма. При этом, новости в СМИ про них удивительным образом не появляются или быстро исчезают, санкции (которые накрыли два из трех лотерейных оператора) обходят их стороной.

Активисты, которые так рьяно борются с игорным бизнесом как будто не видят все эти вывески Национальная лотерея, Золотой кубок, Фаворит, Платинум лото, Спортлото, Базабет, Фортуналайв по всей Украине”, — написал он.

Бизнес-рейдерство на лотерейном рынке курируется в стенах украинского парламента — руками народного депутата Андрея Билецкого, отметил позже политолог в эфире одной из отечественных программ

“Андрей Билецкий, я считаю, что именно он больше всего коммерциализировался после Майдана. Потому что он создал сначала военизированное подразделение, а потом на его базе тот же „Нацкорпус“, и занимается по большому счету бизнес-рейдерством. Весной они бомбили банки с российским капиталом, чтобы их выкупили за 3 копейки, сейчас взялись за лотерейные ларьки по большому счету, чтобы переделить их в угоду своих же коллег по фракции и по парламенту, таких как Третьяков”, — написал он.

Напомним, c начала октября участники “Национального корпуса”, которые по оценкам полиции, даже не достигли совершеннолетия, громят по всей Украине лотерейные точки “М.С.Л.”. В самой компании предполагают, что это происки их оппонентов — компании “УНЛ”, которая стремиться к монопольному положению на рынке.

Ранее УНН сообщал, что сегодня на рынке есть три действующих оператора лотерей: Патриот, “М.С.Л.” (Молодьспортлото) и УНЛ (Национальная лотерея). Соответствующую лицензию имеет также Ощадбанк, однако он никогда ею не пользовался и не проводил лотереи.

Все операторы на законных основаниях работают с просроченными лицензиями, поскольку с 2012 года Минфин не разрабатывал новые лицензионные условия.

В мае текущего года Минфин, наконец, опубликовал на своем сайте проект новых требований к лотерейным операторам для получения лицензий. Они выписаны таким образом, что, в случае их согласования, лицензии сможет получить лишь один из действующих операторов — УНЛ, а также государственные банки. В Минфине посчитали, что с продажи лицензий будут иметь 1 млрд грн и даже успели эти цифры внести в проект бюджета на 2018 год.

Однако, выяснилось, что Нацбанк выступает за запрет госбанкам заниматься лотереями. Если этот запрет вступит в силу, один только УНЛ не сможет уплатить в бюджет 1 млрд грн за лицензию. По оценке экспертов, эта компания едва платит в бюджет 10 млн грн налогов. Так что, похоже, в проект бюджета заведомо заложен дефицит. Об этой ситуации осведомлены в бюджетном комитете ВР и просят правительство пересмотреть показатель в 1 млрд грн.

Против документа Минфина выступили также в АМКУ и Госказначействе, заявив, что такие требования уничтожат лотерейный рынок.