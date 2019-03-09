Винних у вуличному насиллі в Києві і Черкасах притягнуть до відповідальності – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Винних у спровокованому мітингарями з “Національного корпусу” вуличному насиллі під час сутичок із правоохоронцями в перебігу масових заходів у Києві і Черкасах буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Про це заявили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.
“Заявлений мирний громадський протест політичної сили „Національний корпус“ проти вчиненого злочину посадовцями оборонної сфери не повинен переходити межу закону і перетворюватися на інші злочини”, — мовиться в заяві.
“Очевидно, що багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли „хардкору“, а не справедливості і законності. Прошу справжніх патріотів думати про країну, а не розкручувати спіраль ненависті і хаосу, яка руйнує країну не менше, ніж корупція, проти якої ви справедливо протестуєте”, — заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, слова якого наведені в повідомленні.
Як нагадали у МВС, у Києві правопорушники намагалися силою прорвати кордон поліцейських, застосували газ дратівливої дії і піротехніку. Правоохоронці були змушені застосувати у відповідь фізичну силу і спецзасоби. Під час сутичок потерпіли двоє правоохоронців. (Раніше поліція Києва повідомляла про трьох потерпілих силовиків — двох поліцейських і одного нацгвардійця — ред.)
Нагадаємо, у Черкасах під час охорони громадського порядку в центрі міста, де відбулись масові заходи з участю великої кількості громадян, під час від’їзду президента України представники “Національного корпусу” намагались заблокувати кортеж голови держави і почали провокувати на бійку пересічних черкащан і поліцію. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку. Правоохоронці застосували поліцейські заходи примусу. Наразі правоохоронці повідомляють, що внаслідок сутичок постраждало щонайменше 15 правоохоронців.