Винних у вуличному насиллі в Києві і Черкасах притягнуть до відповідальності – МВС

КИЇВ. 9 березня. УНН. Винних у спровокованому мітингарями з “Національного корпусу” вуличному насиллі під час сутичок із правоохоронцями в перебігу масових заходів у Києві і Черкасах буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Про це заявили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН.