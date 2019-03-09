В результаті сутичок з "Нацкорпусом" постраждали троє правоохоронців

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КИЇВ. 9 березня. УНН. В ході сутичок з активістами Національного корпусу біля Адміністрації Президента України в Києві постраждали троє правоохоронців. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

У результаті сутички біля Адміністрації Президента України постраждало двоє поліцейських і нацгвардієць. Одного правоохоронця з хімічним опіком очей госпіталізували, іншим надали медичну допомогу на місці.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Також у відомстві додали, що під час руху колони активістів поліцейські відмежували двох чоловіків, які намагалися вчинити провокацію та бійку, та ще одного, котрий кинув у людей піротехніку.

Після першочергової перевірки їх діям буде надана правова оцінка.

Нагадаємо, біля будівлі Адміністрації Президента у Києві відбулись сутички між прибічниками партії "Національний корпус" і поліцією, яка посиленим кордоном охороняла будівлю.

Українські Національні Новини

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