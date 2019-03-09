В результате столкновений с "Нацкорпусом" пострадали трое правоохранителей

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Киев  •  УНН

 • 10846 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В ходе столкновений с активистами Национального корпуса возле Администрации Президента Украины в Киеве пострадали трое правоохранителей. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

В результате столкновения возле Администрации Президента Украины пострадали два полицейских и нацгвардиець. Одного милиционера с химическим ожогом глаз госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь на месте.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

Также в ведомстве добавили, что во время движения колонны активистов полицейские отделили двух мужчин, которые пытались совершить провокацию и драку, и еще одного, который бросил в людей пиротехнику.

После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка.

Напомним, возле здания Администрации Президента в Киеве произошли столкновения между сторонниками партии "Национальный корпус" и полицией, которая усиленным рубежом охраняла здание.

Украинские Национальные Новости

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