Внаслідок сутичок з "Нацкорпусом" у Черкасах постраждало 15 поліцейських

КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні, 9 березня, під час охорони громадського порядку в центрі міста, де відбувалися заходи за участю Президента України, представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену. На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій – близько 30 активістів не реагували. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Нацполіції України.