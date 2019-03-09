Внаслідок сутичок з "Нацкорпусом" у Черкасах постраждало 15 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні, 9 березня, під час охорони громадського порядку в центрі міста, де відбувалися заходи за участю Президента України, представники Національного корпусу намагалися прорватися на сцену. На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій – близько 30 активістів не реагували. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Нацполіції України.
Як йдеться у повідомленні прес-служби, активісти "почали провокувати на бійку пересічних громадян, застосували до співробітників поліції газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і, зрештою, спробували заблокувати кортеж першої особи держави.
"Виходячи з необхідності належної організації безпекових заходів, поліцейським вдалося відтіснити активістів та забезпечити необхідні міри безпеки щодо Президента України", - додається у повідомленні правоохоронців.
За попередньою інформацією, внаслідок сутички між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, постраждали 15 поліцейських. П’яти з них медичну допомогу надано на місці, 10 звернулися до медичних закладів.
Додається, що під час сутички постраждав також начальник Головного управління поліції у Черкаській області генерал поліції Валерій Лютий.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше УНН повідомляв, що члени партії "Національний корпус", які прибули до Черкас на зустріч із Президентом Петром Порошенком, вступили в сутички із правоохоронцями на центральній площі міста.