В результате столкновений с "Нацкорпусом" в Черкассах пострадало 15 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня, 9 марта, во время охраны общественного порядка в центре города, где проходили мероприятия с участием Президента Украины, представители "Национального корпуса" пытались прорваться на сцену. На замечание правоохранителей о недопустимости таких действий - около 30 активистов не реагировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Нацполиции Украины.
Как говорится в сообщении пресс-службы, активисты “начали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и, наконец, попытались заблокировать кортеж первого лица государства.
“Исходя из необходимости надлежащей организации безопасности мероприятий, полицейским удалось оттеснить активистов и обеспечить необходимые меры безопасности в отношении Президента Украины”, — добавляется в сообщении правоохранителей.
По предварительной информации, в результате столкновения между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, пострадали 15 полицейских. Пяти из них медицинская помощь оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения.
Добавляется, что во время схватки пострадал также начальник Главного управления полиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее УНН сообщал, что члены партии “Национальный корпус”, которые прибыли в Черкассы на встречу с Президентом Петром Порошенко, вступили в столкновения с правоохранителями на центральной площади города.