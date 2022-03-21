Похищение оккупантами журналистов в Мелитополе: начато уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. По факту похищения российскими оккупантами работников редакции "Мелитопольские ведомости" начато уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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“За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
Что предшествовало
В Мелитополе представители вооруженных сил РФ с применением насилия похитили работника редакции "Мелитопольские ведомости" вместе с его женой и дочерью, а также еще 2-х его коллег.
В частности, речь шла об издателе Михаиле Кумок и членах его семьи (жене Вере Кумок и дочери Татьяне Кумок), выпускном редакторе Евгениии Борян, журналисты Юлия Ольховская и Любовь Чайка.
Как сообщил впоследствии глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, оккупанты отпустили четырех похищенных журналистов.