Похищение оккупантами журналистов в Мелитополе: начато уголовное производство

Цитата

“За процессуального руководства Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

Что предшествовало

В Мелитополе представители вооруженных сил РФ с применением насилия похитили работника редакции "Мелитопольские ведомости" вместе с его женой и дочерью, а также еще 2-х его коллег.

В частности, речь шла об издателе Михаиле Кумок и членах его семьи (жене Вере Кумок и дочери Татьяне Кумок), выпускном редакторе Евгениии Борян, журналисты Юлия Ольховская и Любовь Чайка.

Как сообщил впоследствии глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, оккупанты отпустили четырех похищенных журналистов.