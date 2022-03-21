У Мелітополі повідомляють про викрадення окупантами журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Мелітополі на Запоріжжі російські окупанти викрали журналістів газети "Мелітопольські відомості", про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію видання.
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"Окупаційний режим у Мелітополі продовжує показувати своє справжнє обличчя. Сьогодні його представники викрали низку журналістів та співробітників "МВ-холдингу", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, випускаючого редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенії Борян, прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку.
Доповнення
Раніше окупанти викрадали мера Мелітополя Івана Федорова. Згодом його було звільнено з рашистського полону, він живий та у безпеці.