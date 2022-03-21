В Мелитополе сообщают о похищении оккупантами журналистов

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"Оккупационный режим в Мелитополе продолжает показывать свое истинное лицо. Сегодня его представители похитили ряд журналистов и сотрудников "МВ-холдинга", - говорится в сообщении.

Детали

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил в Telegram, что домой к журналистам Юлии Ольховской и Любви Чайки, издателю Михаила Кумока, выпускающего редактора газеты "Мелитопольские ведомости" Евгении Борян, пришли вооруженные люди, забрали их и увезли в неизвестном направлении.

Дополнение

Ранее оккупанты похищали мэра Мелитополя Ивана Федорова. Впоследствии он был освобожден из рашистского плена, он жив и в безопасности.