Вручив орден за відмову співпрацювати з окупантами: Зеленський зустрівся зі звільненим з російського полону мером Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня міського голову Мелітополя Івана Федорова, який був захоплений у полон, але відмовився співпрацювати з окупантами, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Напередодні мера звільнили в результаті спецоперації.
"З поверненням! Україна своїх у біді не полишає", – сказав Глава держави, вручаючи нагороду Івану Федорову.
Президент побажав меру швидкого відновлення та повернення до роботи. Володимир Зеленський висловив переконання, що окупація Мелітополя тимчасова і невдовзі над містом знову замайорить прапор України.
Міський голова подякував Главі держави за довіру й наголосив на готовності до виконання завдань задля повернення українського Мелітополя та наближення перемоги України.
Доповнення
11 березня стало відомо, що російські загарбники вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова до окупованого Луганська.
16 березня глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що мера Мелітополя Івана Федорова звільнено з рашистського полону, він живий та у безпеці.
Згодом президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Федоровим по телефону.