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Вручил орден за отказ сотрудничать с оккупантами: Зеленский встретился с освобожденным из российского плена мэром Мелитополя

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Накануне мэра освободили в результате спецоперации.

"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", - сказал Глава государства, вручая награду Ивану Федорову.

Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе. Владимир Зеленский выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом вновь замаячит флаг Украины.

Городской голова поблагодарил Главу государства за доверие и отметил готовность к выполнению задач ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.

Дополнения

11 марта стало известно, что российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.

16 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что мэра Мелитополя Ивана Федорова уволен с рашистського плена, он жив и в безопасности.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Федоровым по телефону.

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