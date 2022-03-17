Вручил орден за отказ сотрудничать с оккупантами: Зеленский встретился с освобожденным из российского плена мэром Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
Накануне мэра освободили в результате спецоперации.
"С возвращением! Украина своих в беде не оставляет", - сказал Глава государства, вручая награду Ивану Федорову.
Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе. Владимир Зеленский выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом вновь замаячит флаг Украины.
Городской голова поблагодарил Главу государства за доверие и отметил готовность к выполнению задач ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.
Дополнения
11 марта стало известно, что российские захватчики вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в оккупированный Луганск.
16 марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что мэра Мелитополя Ивана Федорова уволен с рашистського плена, он жив и в безопасности.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Федоровым по телефону.