Своїх не кидаємо: Зеленський поспілкувався зі звільненим мером Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався по телефону зі звільненим із російського полону мером Мелітополя Іваном Федоровим. Відео розмови опублікував заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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“Я дуже радий тебе чути. Ну голос живої людини... Ми не кидаємо наших", - сказав Зеленський.
Деталі
Мер Мелітополя подякував Зеленському за те, що його не кинули, і додав, що йому потрібно день-два для відновлення, щоб повернутися до виконання обов'язків.
"Два ми тобі не обіцяємо. Ти хлопець молодий. Ми дуже раді, що тебе забрали з полону. Не вдається поки всіх забрати, блокують... Але ти мужик, ти живий, і я дуже щасливий, що ти з нами", - відповів йому Зеленський.
Нагадаємо
11 березня група окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом, і вивезла до Луганська.
Сьогодні стало відомо, що Федоров звільнений із рашистського полону, він живий і в безпеці.