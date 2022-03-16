Своих не бросаем: Зеленский пообщался с освобожденным мэром Мелитополя

Цитата

“Я очень рад тебя слышать. Ну голос живого человека… Мы не бросаем наших”, - сказал Зеленский.

Детали

Мэр Мелитополя поблагодарил Зеленского за то, что его не бросили, и добавил, что ему нужно день-два для восстановления, чтобы вернуться к исполнению обязанностей.

“Два мы тебе не обещаем. Ты хлопец молодой. Мы очень рады, что тебя забрали из плена. Не удается пока всех забрать, блокируют… Но ты мужик, ты живой, и я очень счастлив, что ты с нами”, - ответил ему Зеленский.

Напомним

11 марта группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом, и вывезла в Луганск.

Сегодня стало известно, что Федоров освобожден из рашистского плена, он жив и в безопасности.