Своих не бросаем: Зеленский пообщался с освобожденным мэром Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с освобожденным из российского плена мэром Мелитополя Иваном Федоровым. Видео разговора опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
Цитата
“Я очень рад тебя слышать. Ну голос живого человека… Мы не бросаем наших”, - сказал Зеленский.
Детали
Мэр Мелитополя поблагодарил Зеленского за то, что его не бросили, и добавил, что ему нужно день-два для восстановления, чтобы вернуться к исполнению обязанностей.
“Два мы тебе не обещаем. Ты хлопец молодой. Мы очень рады, что тебя забрали из плена. Не удается пока всех забрать, блокируют… Но ты мужик, ты живой, и я очень счастлив, что ты с нами”, - ответил ему Зеленский.
Напомним
11 марта группа оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом, и вывезла в Луганск.
Сегодня стало известно, что Федоров освобожден из рашистского плена, он жив и в безопасности.