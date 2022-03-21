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Викрадення окупантами журналістів у Мелітополі: розпочато кримінальне провадження

Викрадення окупантами журналістів у Мелітополі: розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 61161 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. За фактом викрадення російськими окупантами працівників редакції «Мелітопольські відомості» розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Цитата

“За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Що передувало

У Мелітополі представники збройних сил РФ із застосуванням насильства викрали працівника редакції "Мелітопольські відомості" разом із його дружиною та донькою, а також ще 2-х його колег.

Зокрема, мова йшлася про видавця Михайла Кумка та членів його родини (дружину Віру Кумок та доньку Тетяну Кумок), випускового редактора Євгенію Борян, журналістів Юлію Ольховську та Любов Чайку.

Як повідомив згодом голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, окупанти відпустили чотирьох захоплених журналістів.

Українські Національні Новини

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