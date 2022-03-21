У Мелітополі окупанти відпустили захоплених журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Мелітополі Запорізької області окупанти відпустили чотирьох захоплених журналістів. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook, пише УНН.
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"Видавця Михайла Кумка та членів його родини (дружину Віру Кумок та доньку Тетяну Кумок), випускового редактора Євгенію Борян, журналістів Юлію Ольховську та Любов Чайку сьогодні затримували озброєні люди у Мелітополі. Зараз всі на волі", - повідомив Томіленко.
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Голова НСЖУ зазначив, що родину видавця Михайла Кумка з Мелітополя окупанти зрештою відпустили "після затримань, профілактичних розмов та публічного розголосу".
"Відпустили! Вони йдуть. Особисті телефони вилучили", - зазначила у коментарі НСЖУ генеральний директор МВ-холдингу, співробітниками якого є журналісти, Ганна Медвідь.
Ще учора Тетяна Кумок, як мелітопольська активістка, як вказав Томіленко, брала участь у національному телемарафоні, включалася у ефір.
"Національна спілка журналістів України засуджує залякування та тиск на журналістів, який здійснюють окупанти у Мелітополі, Бердянську, Херсоні", - зазначив він.
Раніше
Повідомлялося, що у Мелітополі на Запоріжжі російські окупанти викрали журналістів газети "Мелітопольські відомості".