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У Мелітополі окупанти відпустили захоплених журналістів

У Мелітополі окупанти відпустили захоплених журналістів

Київ • УНН

 • 84167 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. У Мелітополі Запорізької області окупанти відпустили чотирьох захоплених журналістів. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Видавця Михайла Кумка та членів його родини (дружину Віру Кумок та доньку Тетяну Кумок), випускового редактора Євгенію Борян, журналістів Юлію Ольховську та Любов Чайку сьогодні затримували озброєні люди у Мелітополі. Зараз всі на волі", - повідомив Томіленко.

Деталі

Голова НСЖУ зазначив, що родину видавця Михайла Кумка з Мелітополя окупанти зрештою відпустили "після затримань, профілактичних розмов та публічного розголосу".

"Відпустили! Вони йдуть. Особисті телефони вилучили", - зазначила у коментарі НСЖУ генеральний директор МВ-холдингу, співробітниками якого є журналісти, Ганна Медвідь.

Ще учора Тетяна Кумок, як мелітопольська активістка, як вказав Томіленко, брала участь у національному телемарафоні, включалася у ефір.

"Національна спілка журналістів України засуджує залякування та тиск на журналістів, який здійснюють окупанти у Мелітополі, Бердянську, Херсоні", - зазначив він.

Раніше

Повідомлялося, що у Мелітополі на Запоріжжі російські окупанти викрали журналістів газети "Мелітопольські відомості".

Українські Національні Новини

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