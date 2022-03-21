В Мелитополе оккупанты отпустили захваченных журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Мелитополе Запорожской области оккупанты отпустили четырех захваченных журналистов. Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook, пишет УНН.
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"Издателя Михаила Кумока и членов его семьи (жену Веру Кумок и дочь Татьяну Кумок), выпускающего редактора Евгению Борян, журналистов Юлию Ольховскую и Любовь Чайку сегодня задерживали вооруженные люди в Мелитополе. Сейчас все на свободе", - сообщил Томиленко.
Детали
Глава НСЖУ отметил, что семью издателя Михаила Кумока из Мелитополя оккупанты в конце концов отпустили "после задержаний, профилактических бесед и публичной огласки".
"Отпустили! Они идут. Личные телефоны изъяли", - отметила в комментарии НСЖУ генеральный директор МВ-холдинга, сотрудниками которого являются журналисты, Анна Медведь.
Еще вчера Татьяна Кумок, как мелитопольская активистка, как указал Томиленко, принимала участие в национальном телемарафоне, включалась в эфир.
"Национальный союз журналистов Украины осуждает запугивание и давление на журналистов, который осуществляют оккупанты в Мелитополе, Бердянске, Херсоне", - отметил он.
Ранее
Сообщалось, что в Мелитополе на Запорожье российские оккупанты похитили журналистов газеты "Мелитопольские ведомости".