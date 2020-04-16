С сегодняшнего дня при въезде в Киев пассажирам транспорта будут измерять температуру
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. С сегодняшнего дня, четверга 16 апреля, водителям и пассажирам автотранспорта на въездах в Киев обязательно будут измерять температуру. Об этом ранее сообщили в Киевской городской госадминистрации, передает УНН.
Температуру будут проверять на созданных контрольно-пропускных пунктах (КПП), на которых с полицейскими находиться врачи. Температурный скрининг будут проводить у водителей и пассажиров автобусов, микроавтобусов, грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также легковых авто, которые перевозят более чем трех человек включительно с водителем.
Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:
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- ул. Богатырская, 32-Е;
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- просп. броварской;
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- ул. Бориспольское шоссе;
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- просп. Академика Глушкова;
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- шоссе Житомирское;
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- ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
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- Днепровское шоссе;
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- ул. Вышгородская, 83-А;
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- 27 км Столичного шоссе.
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“Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. До этого времени термометрию проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги”, — добавили в КГГА.
Отмечается, что если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.
В случае, если температура превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, то будут вызывать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации.
Это уже вторая попытка ввести измерения температуры людей при въезде в столицу. Сначала это планировалось сделать с 6 апреля, однако правоохранители не смогли проводить температурный скрининг, поскольку это имеют право делать только врачи.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.