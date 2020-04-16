С сегодняшнего дня при въезде в Киев пассажирам транспорта будут измерять температуру

Температуру будут проверять на созданных контрольно-пропускных пунктах (КПП), на которых с полицейскими находиться врачи. Температурный скрининг будут проводить у водителей и пассажиров автобусов, микроавтобусов, грузовых и грузопассажирских автомобилей, а также легковых авто, которые перевозят более чем трех человек включительно с водителем.

Контрольно-пропускные пункты будут размещаться на въездах и выездах из города по адресам:



ул. Богатырская, 32-Е;



просп. броварской;



ул. Бориспольское шоссе;



просп. Академика Глушкова;



шоссе Житомирское;



ул. Гостомельское шоссе, 1/1;



Днепровское шоссе;



ул. Вышгородская, 83-А;



27 км Столичного шоссе.



“Полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00. До этого времени термометрию проводить для пассажиров автобусов. Параллельно будет продолжаться обустройство КПП и сужение дороги”, — добавили в КГГА.

Отмечается, что если в столицу направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

В случае, если температура превышает 38 градусов и если человек имеет симптомы ОРВИ, то будут вызывать бригаду скорой медицинской помощи для госпитализации.

Это уже вторая попытка ввести измерения температуры людей при въезде в столицу. Сначала это планировалось сделать с 6 апреля, однако правоохранители не смогли проводить температурный скрининг, поскольку это имеют право делать только врачи.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.