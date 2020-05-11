"Открытие" Европы: в каких странах смягчают карантин

В частности, как отмечается, в Чехии, как и по всей Европе, частично ослабляют меры изоляции, принятые в связи с пандемией COVID-19. Откроются практически все магазины, включая крупнейшие супермаркеты, предприятия сферы услуг, возобновят работу кинотеатры, - хотя и с ограниченным количеством зрителей и рассадкой через ряд в кинозале. Откроются музеи и картинные галереи, часть школьников вернется на занятия, пишет издание.

Правда, людям в Чехии по-прежнему настоятельно рекомендуется соблюдать дистанцию в общественных местах, а ношение защитных масок вне дома остается обязательным.

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Смягчение карантинного режима в Великобритании, объявленное вечером 10 мая премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, как отмечается, "оказалось самым скромным из всех европейских стран".

Джонсон призвал британцев сохранять бдительность, отметил, что отныне у них будет больше возможностей находиться на воздухе - гулять в парках, заниматься спортом и т.д., - но не пообещал никаких серьезных послаблений в ближайшие недели. Можно поехать в лес или на пляж, встретиться со знакомыми - при этом, однако, строго соблюдая двухметровую дистанцию.

Также указано, что в ближайшее время может быть введен 14-дневный карантин для всех прибывающих в Британию из-за рубежа. Большую часть магазинов и школы не планируется открывать до июня, гостиницы останутся закрытыми, скорее всего, до июля.

Оппозиция и руководство Шотландии уже подвергли премьер-министра критике за недостаточную конкретность его воскресного выступления, говорится в статье.

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Италия долгое время была главным европейским центром коронавирусной инфекции. В строгом карантине страна находилась два месяца, первые частичные ослабления пришли в начале мая. Рестораны и кафе стали торговать своей продукцией на вынос, но ожидается, что они полностью откроются в июне, если количество зараженных коронавирусом снова не начнет расти. Работает часть магазинов, открылись парки, с 18 мая к ним присоединятся также музеи и большая часть предприятий розничной торговли. Школы, однако, останутся закрытыми до конца учебного года. С 4 мая вернулись на работу более 4 с половиной миллионов итальянцев.

В Испании - второй наиболее пострадавшей от коронавируса стране Евросоюза - смягчение режима изоляции начались только после того, как ежедневное количество жертв COVID-19 упало с 700-800 до менее чем 200 и продолжало снижаться. Еще в конце апреля вернулись на работу сотрудники некоторых торговых и строительных компаний, с начала мая стали возможны прогулки в парках и занятия спортом, потом открылась часть предприятий сферы услуг, например парикмахерские. Рестораны и кафе торгуют на вынос. Для любителей отдыха у моря главная радость - открытие пляжей. При этом 6 мая испанский парламент утвердил продление режима чрезвычайной ситуации еще на две недели.

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Во Франции с 11 мая начинается смягчение карантина, но специфическим образом: правительство разделило страну на две зоны - "красную" (северные и северо-восточные районы, включая Париж и окрестности) и "зеленую" (остальная территория Франции). В "красных" департаментах запретов останется больше: останутся закрытыми средние школы, парки, не будут отменены некоторые ограничения на поездки. В "зеленых" районах почти отпадет необходимость в пропусках, которые французы в период карантина должны были оформлять для того, чтобы перемещаться вне дома. В школы вернутся около 1 миллиона детей и 130 тысяч учителей.

В Германии, как сообщается, открытие сферы услуг и отдельных отраслей экономики регионы будут регулировать в основном самостоятельно, но основные этапы согласованы, а главное – для всей Германии действует единое ограничение: если в каком-либо районе число новых зараженных превысит 50 в день на 100 тысяч человек населения, там должен быть снова введен строгий карантин.

Напомним, с 11 мая в Украине ослабляют карантин.