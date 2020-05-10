Британія планує ввести двотижневий карантин для туристів

Очікується, що прем'єр-міністр країни Борис Джонсон оголосить про це рішення ввечері 10 травня. Таким чином Лондон хоче перешкодити можливу другу хвилю коронавірусної інфекції.

В асоціації Airlines UK, яка об'єднує всі зареєстровані в країні авіакомпанії, виступили проти такого плану. "Ця пропозиція ефективно вб'є міжнародний туризм в Велику Британію і завдасть невимовної шкоди і авіаційної галузі, і економіці країни", - йдеться в заяві авіаперевізників.

Нагадаємо, Велика Британія виділить понад 400 млн євро на боротьбу з коронавірусом.