Великобританія виділить понад 400 млн євро на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Великобританія в рамках конференції донорів направить на боротьбу з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 - 388 млн фунтів стерлінгів (приблизно 441 млн євро). Кошти підуть на розробку вакцини, а також проведення тестів на наявність вірусу. Про це повідомили в канцелярії британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона в неділю, 3 травня, пише DW, передає УНН.
Глава уряду Великобританії повернувся до своїх робочих обов’язків лише через місяць після того, як лікарі в кінці березня виявили у нього симптоми захворювання COVID-19, що викликається вірусом. Джонсон, який під час лікування кілька днів перебував у відділенні інтенсивної терапії, вважає пошук вакцини “найневідкладнішим спільним зусиллям в нашому житті”.
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Конференція донорів, на якій планується зібрати 7,5 млрд євро для створення вакцини, пройде в онлайн-режимі 4 травня. Необхідно, щоб “в кожному куточку світу її продавали за справедливими і доступними цінами”, підкреслила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. Крім ЄС, в конференції братимуть участь Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Фонд Мелінди і Білла Гейтсів, благодійний фонд Welcome Trust і багато інших організацій. Про підтримку заходу заявили, зокрема, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 913 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 288 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.