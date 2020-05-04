Великобритания выделит более 400 млн евро на борьбу с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Великобритания в рамках конференции доноров направит на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2 — 388 млн фунтов стерлингов (примерно 441 млн евро). Средства пойдут на разработку вакцины, а также проведение тестов на наличие вируса. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона в воскресенье, 3 мая, пишет DW, передает УНН.
Глава правительства Великобритании вернулся к своим рабочим обязанностям лишь через месяц после того, как врачи в конце марта обнаружили у него симптомы заболевания COVID-19, вызываемого вирусом. Джонсон, который во время лечения несколько дней находился в отделении интенсивной терапии, считает поиск вакцины “самым неотложным совместным усилием в нашей жизни”.
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Конференция доноров, на которой планируется собрать 7,5 млрд евро для создания вакцины, пройдет в онлайн-режиме 4 мая. Необходимо, чтобы “в каждом уголке мира ее продавали по справедливым и доступным ценам”, подчеркнула председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме ЕС, в конференции примут участие Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Фонд Мелинды и Билла Гейтс, благотворительный фонд Welcome Trust и многие другие организации. О поддержке мероприятия заявили, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 913 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 288 — летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.