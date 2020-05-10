Великобритания планирует ввести двухнедельный карантин для туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Правительство Великобритании планирует ввести двухнедельный карантин для путешественников, собирающихся посетить эту страну, сообщили в субботу, 9 мая, сразу несколько источников в авиакомпаниях, передает УНН со ссылкой на DW.
Ожидается, что премьер-министр страны Борис Джонсон объявит об этом решении вечером 10 мая. Таким образом Лондон хочет воспрепятствовать возможной второй волне коронавирусной инфекции.
В ассоциации Airlines UK, объединяющей все зарегистрированные в стране авиакомпании, выступили против такого плана. " Это предложение эффективно убьет международный туризм в Великобританию и нанесет неизмеримый ущерб и авиационной отрасли, и экономике страны", - говорится в заявлении авиаперевозчиков.
Напомним, Великобритания выделит более 400 млн евро на борьбу с коронавирусом.