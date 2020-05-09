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Єврокомісія радить подовжити заборону на в'їзд до ЄС до 15 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони подовжити тимчасові обмеження на подорожі до ЄС з третіх країн на 30 днів - до 15 червня. Причиною запроваджених обмежень є пандемія хвороби COVID-19, яку викликає новітній коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Єврокомісія радить подовжити заборону на в'їзд до ЄС до 15 червня

"Хоча деякі держави ЄС та асоційовані з Шенгенською зоною країни почали вдаватися до підготовчих кроків з послаблення заходів для боротьби з поширенням пандемії, ситуація як у Європі, так і у світі залишається крихкою", - зазначили у Єврокомісії.

В інституції додали, що через це країнам ЄС варто продовжити обмеження на в'їзд на зовнішніх кордонах.

Раніше Єврокомісія рекомендувала починати відкриття з внутрішніх кордонів об'єднання, і лише згодом переходити до зовнішніх кордонів. Ця порада залишається чинною, зазначили у Брюсселі.

"Обмеження на вільне пересування та контроль на внутрішніх кордонах слід знімати поступово, перш ніж ми зможемо скасувати обмеження на зовнішніх кордонах і гарантуємо в'їзд до ЄС для тих, хто не є резидентами ЄС, і для подорожей, які не є необхідними", - заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Ця рекомендація адресована 30 країнам. Йдеться про членів Шенгенської зони, а також чотири країни, асоційовані з цією зоною: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Нагадаємо, Єврокомісія очікує рекордного зниження ВВП єврозони в 2020 році.

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