Єврокомісія радить подовжити заборону на в'їзд до ЄС до 15 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони подовжити тимчасові обмеження на подорожі до ЄС з третіх країн на 30 днів - до 15 червня. Причиною запроваджених обмежень є пандемія хвороби COVID-19, яку викликає новітній коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Хоча деякі держави ЄС та асоційовані з Шенгенською зоною країни почали вдаватися до підготовчих кроків з послаблення заходів для боротьби з поширенням пандемії, ситуація як у Європі, так і у світі залишається крихкою", - зазначили у Єврокомісії.
В інституції додали, що через це країнам ЄС варто продовжити обмеження на в'їзд на зовнішніх кордонах.
Раніше Єврокомісія рекомендувала починати відкриття з внутрішніх кордонів об'єднання, і лише згодом переходити до зовнішніх кордонів. Ця порада залишається чинною, зазначили у Брюсселі.
"Обмеження на вільне пересування та контроль на внутрішніх кордонах слід знімати поступово, перш ніж ми зможемо скасувати обмеження на зовнішніх кордонах і гарантуємо в'їзд до ЄС для тих, хто не є резидентами ЄС, і для подорожей, які не є необхідними", - заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.
Ця рекомендація адресована 30 країнам. Йдеться про членів Шенгенської зони, а також чотири країни, асоційовані з цією зоною: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.
Нагадаємо, Єврокомісія очікує рекордного зниження ВВП єврозони в 2020 році.