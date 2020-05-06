Єврокомісія очікує рекордного зниження ВВП єврозони в 2020 році

Так, ВВП Євросоюзу в цьому році, за прогнозом, впаде на 7,5% і збільшиться приблизно на 6% в наступному році.

"Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 являє собою найбільший шок, як для глобальної економіки, так і для економіки ЄС, з дуже важкими соціально-економічними наслідками. Не дивлячись на швидкі і масштабні заходи, прийняті як на рівні ЄС, так і самими державами, економіку Євросоюзу чекає рецесія історичного масштабу в цьому році", - йдеться в прогнозі.

Повідомляється, що темпи економічного спаду в державах ЄС серйозно різняться, і також будуть відрізнятися темпи відновлення економік. Відновлення буде залежати не тільки від динаміки епідеміологічної ситуації в кожній окремій країні, а й від структури економік, а також можливостей держав в плані введення стабілізаційних заходів, вважають в Єврокомісії.

Згідно з їхнім прогнозом ВВП Німеччини знизиться на 6,5% в 2020 році, Франції - на 8,2%, Італії - на 9,5%, Іспанії - на 9,4%. У 2021 році ВВП цих країн збільшаться відповідно на 5,9%, 7,4%, 6,5% і 7%.

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Найгіршу ситуацію прогнозують в Греції, зі скороченням ВВП на 9,7% і зростанням в 2021 році на 7,9%.

Безробіття в єврозоні збільшиться з 7,5% в 2019 році до 9,5% в 2020 році і опуститься до 8,5% в 2021 році. В Євросоюзі, як очікується, безробіття зросте цього року до 9% (6,7% в 2019 році) і знизиться до 8% в 2021 році.

У прогнозі відзначають, що споживчі ціни (індекс HICP) в єврозоні в 2020 році збільшаться на 0,2%, в 2021 році - на 1,1%. Також очікується, що в ЄС інфляція становитиме 0,6% в поточному і 1,3% в наступному році.

Відзначимо, що річний економічний прогноз Єврокомісія оприлюднить в липні 2020 року.

Нагадаємо, що ЄС підрахував збитки від COVID-19, і найгірші прогнози збуваються.