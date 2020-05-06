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Еврокомиссия ожидает рекордного снижения ВВП еврозоны в 2020 году

Киев • УНН

 • 12335 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Европейская комиссия в этом году ожидает падения ВВП еврозоны на рекордные 7,75%. В 2021 году предполагается подъем на 6,25%. Об этом сообщается в весеннем прогнозе, обнародованном Еврокомиссией сегодня, передает УНН.

Еврокомиссия ожидает рекордного снижения ВВП еврозоны в 2020 году

Так, ВВП Евросоюза в этом году, по прогнозу, рухнет на 7,5% и увеличится примерно на 6% в следующем году.

"Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 представляет собой крупнейший шок, как для глобальной экономики, так и для экономики ЕС, с очень тяжелыми социально-экономическими последствиями. Несмотря на быстрые и масштабные ответные меры, принятые как на уровне ЕС, так и самими государствами, экономику Евросоюза ждет рецессия исторического масштаба в этом году", - говорится в прогнозе.

Сообщается, что темпы экономического спада в государствах ЕС серьезно различаются, и также будут отличаться темпы восстановления экономик. Восстановление будет зависеть не только от динамики эпидемиологической ситуации в каждой отдельной стране, но и от структуры экономик, а также возможностей государств в плане введения стабилизационных мер, считают в Еврокомиссии

Согласно их прогнозу ВВП Германии снизится на 6,5% в 2020 году, Франции - на 8,2%, Италии - на 9,5%, Испании - на 9,4%. В 2021 году ВВП этих стран увеличатся соответственно на 5,9%, 7,4%, 6,5% и 7%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВВП Франции и Испании рекордно упали на фоне пандемии COVID-19

Наихудшую ситуацию прогнозируют в Греции, с сокращением ВВП на 9,7% и ростом в 2021 году на 7,9%.

Безработица в еврозоне увеличится с 7,5% в 2019 году до 9,5% в 2020 году и опустится до 8,5% в 2021 году. В Евросоюзе, как ожидается, безработица вырастет в этом году до 9% (6,7% в 2019 году) и снизится до 8% в 2021 году.

В прогнозе отмечают, что потребительские цены (индекс HICP) в еврозоне в 2020 году увеличатся на 0,2%, в 2021 году - на 1,1%. Также ожидается, что в ЕС инфляция составит 0,6% в текущем и 1,3% в следующем году.

Отметим, что летний экономический прогноз Еврокомиссия обнародует в июле 2020 года.

Напомним, что ЕС подсчитал убытки от COVID-19, и самые худшие прогнозы сбываются.

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