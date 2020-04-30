ВВП Франции и Испании рекордно упали на фоне пандемии COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Внутренний валовой продукт Франции (ВВП) резко упал на 5,8% в первом квартале 2020 года. Это - самое резкое падение ВВП страны с начала его расчета в 1949 году, сообщил в четверг, 30 апреля, французский национальный статистический институт Insee, передает УНН со ссылкой на AFP и DW.
Причиной исторического падения являются, прежде всего, прекращение "несущественной" экономической деятельности с середины марта, пояснили в институте. Потребительские расходы во Франции упали на 6,1 процента, а инвестиции предприятий - на 11,8 процента.
В последнем квартале 2019 года во Франции наблюдалось снижение ВВП на 0,1 процента. Соответственно падение ВВП в стране происходит уже более полгода, что является признаком рецессии экономики.
Между тем ВВП Испании также сократился в первом квартале этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП страны упал на 4,1 процента. В то же время по сравнению с предыдущим кварталом снижение составило 5,2 процента, сообщает Национальный институт статистики Испании.
Причиной серьезного экономического спада в четвертой по величине экономике еврозоны считают жесткие меры по сдерживанию пандемии COVID-19.
Европейское статистическое ведомство 30 апреля зафиксировало падение экономики еврозоны в первом квартале 2020 году на 3,8 процента.
Напомним, в России почти 100 тысяч случаев, Британия на 3 месте по количеству смертей.