COVID-19 в мире: в России почти 100 тысяч случаев, Британия на 3 месте по количеству смертей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. По состоянию на 5:32 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 227 638 человек. В свою очередь, выздоровели 972 719 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 60 967 человек, в Италии - 27 682 человек, Великобритании - 26166, Испании - 24275 и во Франции - 24121. В Китае в целом - 4637.
Всего в мире 3193886 инфицированных.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1039909), Испания (236 899), Италия (203591), Франция (166 543), Великобритания (166 441), Германия (161539), Турция (117589) и Россия (99399).
Напомним, в Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек.