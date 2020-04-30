COVID-19 у світі: у Росії майже 100 тисяч випадків, Британія на 3 місці за кількістю смертей

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 60967 осіб, Італії – 27682 осіб, Великій Британії - 26166, Іспанії – 24275 і в Франції – 24121. У Китаї загалом – 4637.

Всього у світі 3 193 886 інфікованих.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1039909), Іспанія (236899), Італія (203591), Франція (166543), Велика Британія (166441), Німеччина (161539), Туреччина (117589) і Росія (99399).

Нагадаємо, в Україні підтверджено 9 866 випадків COVID-19, померли 250 людей.