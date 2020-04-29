В Україні підтверджено 9 866 випадків COVID-19, померли 250 людей

КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 - летальні. Приріст випадків захворювання за добу - 456, що більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.