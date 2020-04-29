В Україні підтверджено 9 866 випадків COVID-19, померли 250 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 - летальні. Приріст випадків захворювання за добу - 456, що більше, ніж добою раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків", - повідомили у МОЗ.
За даними ЦГЗ, зокрема хворобу підтверджено у 672 дітей та 1 976 медиків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 412 випадків;
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- Волинська область — 271 випадок;
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- Дніпропетровська область — 323 випадки;
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- Донецька область — 52 випадки;
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- Житомирська область — 357 випадків;
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- Закарпатська область — 403 випадки;
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- Запорізька область — 228 випадків;
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- Івано-Франківська область — 821 випадок;
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- Кіровоградська область — 377 випадків;
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- Київ — 1341 випадок;
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- Київська область — 643 випадки;
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- Львівська область — 405 випадків;
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- Луганська область — 33 випадки;
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- Миколаївська область — 116 випадків;
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- Одеська область — 261 випадок;
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- Полтавська область — 188 випадків;
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- Рівненська область — 588 випадків;
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- Сумська область — 98 випадків;
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- Тернопільська область — 708 випадків;
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- Харківська область — 237 випадків;
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- Херсонська область — 111 випадків;
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- Хмельницька область — 81 випадок;
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- Чернівецька область — 1489 випадків;
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- Черкаська область — 282 випадки;
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- Чернігівська область — 41 випадок.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27846 повідомлень про підозру на COVID-19.
У ЦГЗ додали, що на амбулаторному лікуванні 6 773 пацієнтів, з них 536 дітей та 1 643 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 3 093 осіб, з них 136 дітей та 333 медика. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 129 людей, у тому числі одна дитина та 8 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 250 людей, з них 138 чоловіків та 112 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%).
Загалом 1103 пацієнти вже одужали, з них 237 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, в Україні від COVID-19 частіше помирають чоловіки.