В Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине на 9:00 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.