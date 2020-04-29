В Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине на 9:00 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9 866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев", - сообщили в Минздраве.
По данным ЦОЗ, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
-
- Винницкая область - 412 случаев;
-
- Волынская область - 271 случай;
-
- Днепропетровская область - 323 случая;
-
- Донецкая область - 52 случая;
-
- Житомирская область - 357 случаев;
-
- Закарпатская область - 403 случая;
-
- Запорожская область - 228 случаев;
-
- Ивано-Франковская область - 821 случай;
-
- Кировоградская область - 377 случаев;
-
- Киев - 1341 случай;
-
- Киевская область - 643 случая;
-
- Львовская область - 405 случаев;
-
- Луганская область - 33 случая;
-
- Николаевская область - 116 случаев;
-
- Одесская область - 261 случай;
-
- Полтавская область - 188 случаев;
-
- Ровенская область - 588 случаев;
-
- Сумская область - 98 случаев;
-
- Тернопольская область - 708 случаев;
-
- Харьковская область - 237 случаев;
-
- Херсонская область - 111 случаев;
-
- Хмельницкая область - 81 случай;
-
- Черновицкая область - 1489 случаев;
-
- Черкасская область - 282 случая;
-
- Черниговская область - 41 случай.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020-го в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на COVID-19.
В ЦОЗ добавили, что на амбулаторном лечении 6 773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, в Украине от COVID-19 чаще умирают мужчины.