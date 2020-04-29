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В Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек

В Украине подтверждено 9 866 случаев COVID-19, умерли 250 человек

Киев  •  УНН

 • 69810 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине на 9:00 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9 866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

По данным ЦОЗ, в частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 412 случаев;
  • Волынская область - 271 случай;
  • Днепропетровская область - 323 случая;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 357 случаев;
  • Закарпатская область - 403 случая;
  • Запорожская область - 228 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 821 случай;
  • Кировоградская область - 377 случаев;
  • Киев - 1341 случай;
  • Киевская область - 643 случая;
  • Львовская область - 405 случаев;
  • Луганская область - 33 случая;
  • Николаевская область - 116 случаев;
  • Одесская область - 261 случай;
  • Полтавская область - 188 случаев;
  • Ровенская область - 588 случаев;
  • Сумская область - 98 случаев;
  • Тернопольская область - 708 случаев;
  • Харьковская область - 237 случаев;
  • Херсонская область - 111 случаев;
  • Хмельницкая область - 81 случай;
  • Черновицкая область - 1489 случаев;
  • Черкасская область - 282 случая;
  • Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020-го в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на COVID-19.

В ЦОЗ добавили, что на амбулаторном лечении 6 773 пациентов, из них 536 детей и 1643 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 093 человек, из них 136 детей и 333 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 129 человек, в том числе один ребенок и 8 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1103 пациенты уже выздоровели, из них 237 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, в Украине от COVID-19 чаще умирают мужчины.

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