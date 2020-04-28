В Україні від COVID-19 частіше помирають чоловіки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні від COVID-19 померло 239 людей, з них 132 чоловіки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Коронавірус інфо.
"За статевою структурою переважають чоловіки (132 випадки), за віковою - особи старші за 50 років (85% усіх випадків). Переважна більшість померлих (71%) мали супутні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, у декого таких захворювань було кілька", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що з початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксовано 239 летальних випадків у осіб, які хворіли на коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 401.