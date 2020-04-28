В Україні зафіксовано 9410 випадків COVID-19, з них 239 летальні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 401. При цьому внаслідок хвороби померли вже 239 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок", - повідомили у МОЗ.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
-
- Вінницька область — 406 випадків;
-
- Волинська область — 260 випадків;
-
- Дніпропетровська область — 318 випадків;
-
- Донецька область — 52 випадки;
-
- Житомирська область — 354 випадки;
-
- Закарпатська область — 387 випадків;
-
- Запорізька область — 208 випадків;
-
- Івано-Франківська область — 783 випадки;
-
- Кіровоградська область — 356 випадків;
-
- Київ — 1298 випадків;
-
- Київська область — 604 випадки;
-
- Львівська область — 371 випадок;
-
- Луганська область — 32 випадки;
-
- Миколаївська область — 116 випадків;
-
- Одеська область — 248 випадків;
-
- Полтавська область — 180 випадків;
-
- Рівненська область — 553 випадки;
-
- Сумська область — 95 випадків;
-
- Тернопільська область — 664 випадки;
-
- Харківська область — 221 випадок;
-
- Херсонська область — 88 випадків;
-
- Хмельницька область — 72 випадки;
-
- Чернівецька область — 1429 випадків;
-
- Черкаська область — 276 випадків;
-
- Чернігівська область — 39 випадків.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.
За даними ЦГЗ, на ранок 28 квітня на амбулаторному лікуванні 6 430 пацієнтів, з них 1 532 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 980 осіб, з них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 людей, з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85%). Загалом 992 пацієнти вже одужали, з них 209 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі, додали у ЦГЗ.
Нагадаємо, станом на 5:31 28 квітня загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 211 167 осіб, одужали 893 967 людей.