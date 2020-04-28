Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 200 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на 5:31 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 211167 осіб. У свою чергу, одужали 893967 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 56259 осіб, Італії – 26977 осіб, Іспанії – 23521 і в Франції – 23327. У Китаї загалом – 4637.
Всього у світі 3041764 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (988197), Іспанія (229422), Італія (199414), Франція (165963), Німеччина (158758) Велика Британія (158348) та Туреччина (112261).
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них 220 летальних.