В Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401. При этом вследствие болезни умерли уже 239 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.