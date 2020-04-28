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В Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных

В Украине зафиксировано 9410 случаев COVID-19, из них 239 летальных

Киев  •  УНН

 • 24232 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401. При этом вследствие болезни умерли уже 239 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай", - сообщили в Минздраве.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 406 случаев;
  • Волынская область - 260 случаев;
  • Днепропетровская область - 318 случаев;
  • Донецкая область - 52 случая;
  • Житомирская область - 354 случая;
  • Закарпатская область - 387 случаев;
  • Запорожская область - 208 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 783 случая;
  • Кировоградская область - 356 случаев;
  • Киев - 1298 случаев;
  • Киевская область - 604 случая;
  • Львовская область - 371 случай;
  • Луганская область - 32 случая;
  • Николаевская область - 116 случаев;
  • Одесская область - 248 случаев;
  • Полтавская область - 180 случаев;
  • Ровенская область - 553 случая;
  • Сумская область - 95 случаев;
  • Тернопольская область - 664 случая;
  • Харьковская область - 221 случай;
  • Херсонская область - 88 случаев;
  • Хмельницкая область - 72 случая;
  • Черновицкая область - 1429 случаев;
  • Черкасская область - 276 случаев;
  • Черниговская область - 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 апреля 2020-го в Центр поступило 1127 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 26616 сообщений о подозрении на COVID-19.

По данным ЦОЗ, на утро 28 апреля на амбулаторном лечении 6430 пациентов, из них 1532 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2980 человек, из них 311 медиков. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%). В общем 992 пациента уже выздоровели, из них 209 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме, добавили в ЦОЗ.

Напомним, на 5:31 28 апреля общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 211 167 человек, выздоровели 893 967 человек.

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