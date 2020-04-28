В Украине от COVID-19 чаще умирают мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине от COVID-19 умерло 239 человек, из них 132 мужчины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Коронавирус инфо.
"По половой структурой преобладают мужчины (132 случая), по возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев). Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, в некоторых таких заболеваний было несколько", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.