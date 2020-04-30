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ВВП Франції і Іспанії рекордно впали на тлі пандемії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Внутрішній валовий продукт Франції (ВВП) різко впав на 5,8% у першому кварталі 2020 року. Це - найбільш різке падіння ВВП країни з початку його розрахунку у 1949 році, повідомило у четвер, 30 квітня, французький національний статистичний інститут Insee, передає УНН з посиланням на AFP і DW.

ВВП Франції і Іспанії рекордно впали на тлі пандемії COVID-19

Причиною історичного падіння є, перш за все, припинення "несуттєвої" економічної діяльності з середини березня, пояснили в інституті. Споживчі витрати у Франції впали на 6,1 відсотка, а інвестиції підприємств - на 11,8 відсотка.

В останньому кварталі 2019 року у Франції спостерігалося зниження ВВП на 0,1 відсотка. Відповідно падіння ВВП в країні відбувається вже понад пів року, що є ознакою рецесії економіки.

Тим часом ВВП Іспанії також скоротився у першому кварталі цього року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ВВП країни впав на 4,1 відсотка. Водночас порівняно з попереднім кварталом зниження склало 5,2 відсотка, повідомляє Національний інститут статистики Іспанії.

Причиною серйозного економічного спаду в четвертій за величиною економіці Єврозони вважають жорсткі заходи для стримування пандемії COVID-19.

Європейське статистичне відомство 30 квітня зафіксувало падіння економіки Єврозони у першому кварталі 2020 року на 3,8 відсотка.

Нагадаємо, у Росії зафіксовано майже 100 тисяч випадків коронавірусу, Британія на 3 місці за кількістю смертей.

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