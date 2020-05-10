Парламент Франції продовжив режим надзвичайного стану до 10 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Французький парламент в суботу, 9 травня, прийняв законопроект про продовження до 10 липня режиму надзвичайного санітарного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавируса. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Національних зборів Франції в Twitter.
"Після досягнення угоди між депутатами і сенаторами в спільному паритетному комітеті Національні збори (нижня палата парламенту - ред.) ухвалили законопроект про продовження надзвичайного санітарного стану", - наголошується в заяві.
За представлений проект проголосували 252 парламентарі, проти - 87.
До цього голосування по цьому документу відбулося в Сенаті (верхня палата парламенту).
Закон про режим надзвичайного санітарного стану тривалістю в два місяці вступив в силу у Франції 24 березня.
Нагадаємо, з понеділка, 11 травня, Франція почне скасовувати обмеження щодо самоізоляції, які ввели через поширення COVID-19.